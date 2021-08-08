8 أعراض يسببها نقص فيتامين E وعليكم بهذه الأطعمة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة محاسن عبدالسميع، أن هناك 8 أعراض قد تحدث وتنتج عن نقص فيتامين E الذي يعرف أيضًا بفيتامين هـ، وهي حدوث ألم وضعف في العضلات، والشعور بالضعف العام والتعب، والتعرض لأمراض فقر الدم، ووجود مشكلات بالنظر، والتنميل في الأطراف والشعور بالوخز، وشحوب لون البشرة، وإصابة الشعر بالتقصف والتساقط، وتكسر الأظافر.

وتابعت لـ”المواطن“، أن فيتامين E يعتبر من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي؛ وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ومضادات أكسدة، مما يحمي من الأمراض التي يتعرض إليها الجسم، ومساعدة الخلايا على التجدد.

حماية أجهزة الجسم:

وأشارت إلى أن فيتامين E له دور في حماية الجهاز العصبي، وتوفير الطاقة اللازمة للجسم حتى يستطيع القيام بالأنشطة المختلفة، وحماية العين من التعرض إلى إعتام عدسة العين، كما يساعد على التخلص من الالتهابات بالجهاز التنفسي، بجانب ذلك يغذي الشعر من الجذور والمساعدة على نمو الشعر والحفاظ عليه من الجفاف والمشكلات مثل التساقط والتقصف.

أطعمة تتضمن فيتامين E:

وبينت أن فيتامين E يتوفر في العديد من الأطعمة والخضراوات والفواكه ومنها البروكلي، المكسرات، زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، الأفوكادو، المانجو، الطماطم، اللحوم الحمراء، سمك السلمون، الجمبري، الفلفل الأحمر الحلو، السبانخ، والاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين هي كالتالي، الأعمار من 1 إلى 3 سنين 6 ملجم، والأعمار من 4 إلى 8 سنين 7 ملجم، بينما الأعمار من 9 إلى 13 سنة 11 ملجم، أما البالغون والأطفال الذين يبلغون من العمر 14 عامًا فما فوق 15 ملجم، بينما يجب على النساء المرضعات الحصول على 19 ملجم يوميًّا.

المصادر الغذائية أفضل:

وتابعت الدكتورة محاسن أنه يتم تشخيص نقص هذا الفيتامين خلال قياسه في الدم، وفي حالة وجود نسبة منخفضة منه في الدم فذلك يعني عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامين، أو إلى عدم مقدرة الجسم على امتصاص كفايته منه، مما قد يطلب الطبيب في هذه الحالة إجراء فحوصاتٍ أخرى لمعرفة سبب نقص الفيتامين، والحصول على هذا الفيتامين من خلال المواد الطبيعية أفضل من المكملات الغذائية، وذلك لاحتواء المصادر الطبيعية على 8 مركبات، بينما المكملات الغذائية تحتوي على مركب واحد فقط من المركبات الطبيعية، ولذلك يجب الحرص على تناول المصادر الطبيعية من الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات لتعزيز المناعة وصحة الجسم.

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