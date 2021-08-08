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8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران
اجتاحت أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي البلاد

8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران

2021/08/04
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران
المواطن - متابعة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم؛ جراء الفيضانات العارمة المتواصلة منذ أسبوع في أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي البلاد.

وصرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، محمد حسن قوسيان، اليوم الأربعاء، بأن فرق الهلال الأحمر تنفذ حاليًّا أعمال الإنقاذ في محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وطهران وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمان ومازندران وهرمزغان.

8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران - المواطن

حصيلة الضحايا:

وأشار إلى أن ستة من القتلى لقوا مصرعهم في قزوين، والاثنان الآخران في محافظتي أذربيجان الغربية ومازندران.

ولفت المسؤول إلى أن أعمال البحث مستمرة عن مفقودين اثنين في قزوين.

وأكد قوسيان أن فرق الهلال الأحمر تمكنت من إنقاذ 978 شخصًا.

8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران - المواطن

8 قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في إيران - المواطن


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