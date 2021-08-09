9 لاعبين توجوا بلقب هداف دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

تتوقع الجماهير أن يشهد الموسم الجديد من دوري المحترفين منافسة قوية على لقب الهداف في ظل التدعيمات المميزة التي قامت بها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هدافو دوري المحترفين:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي البطولة منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، حيث نجح 9 لاعبين في التتويج بلقب الهداف.

وحصد نجم نادي الاتحاد، المغربي هشام بوشروان لقب هداف دوري المحترفين موسم 2009، وتوج محمد الشلهوب باللقب مع الهلال في الموسم التالي، ونال مهاجم الهلال والشباب ناصر الشمراني اللقب مواسم 2009/ 2011/ 2012 و2014.

وتوج نجم النادي الأهلي، البرازيلي فيكتور سيموس باللقب في 2012، قبل أن يحصد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي لقب الهداف بقميص الشباب في 2013، واحتكر مهاجم الراقي، السوري عمر السومة اللقب أعوام 2015/ 2016 و2017.

ونال التشيلي روني فيرنانديز لقب هداف دوري المحترفين بقميص الفيحاء موسم 2018، وحصد مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله باللقب موسمي 2019 و2020، وتوج نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز باللقب الموسم الماضي.

انطلاق الدوري 11 أغسطس:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، يوم 11 أغسطس الجاري، وتم الكشف عن كرة المسابقة اليوم، ويمكن الاطلاع على جدول مباريات الدور الأول عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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