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9 لاعبين توجوا بلقب هداف دوري المحترفين
قبل انطلاق الموسم الجديد

9 لاعبين توجوا بلقب هداف دوري المحترفين

2021/08/02
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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9 لاعبين توجوا بلقب هداف دوري المحترفين غوميز - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تتوقع الجماهير أن يشهد الموسم الجديد من دوري المحترفين منافسة قوية على لقب الهداف في ظل التدعيمات المميزة التي قامت بها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هدافو دوري المحترفين:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي البطولة منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، حيث نجح 9 لاعبين في التتويج بلقب الهداف.

وحصد نجم نادي الاتحاد، المغربي هشام بوشروان لقب هداف دوري المحترفين موسم 2009، وتوج محمد الشلهوب باللقب مع الهلال في الموسم التالي، ونال مهاجم الهلال والشباب ناصر الشمراني اللقب مواسم 2009/ 2011/ 2012 و2014.

الشمراني مع الهلال
ناصر الشمراني

وتوج نجم النادي الأهلي، البرازيلي فيكتور سيموس باللقب في 2012، قبل أن يحصد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي لقب الهداف بقميص الشباب في 2013، واحتكر مهاجم الراقي، السوري عمر السومة اللقب أعوام 2015/ 2016 و2017.

الأهلي
السومة – المصدر @SPL

ونال التشيلي روني فيرنانديز لقب هداف دوري المحترفين بقميص الفيحاء موسم 2018، وحصد مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله باللقب موسمي 2019 و2020، وتوج نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز باللقب الموسم الماضي.

عبدالرزاق حمدالله 2
حمدالله – المصدر @AlNassrFC

انطلاق الدوري 11 أغسطس:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، يوم 11 أغسطس الجاري، وتم الكشف عن كرة المسابقة اليوم، ويمكن الاطلاع على جدول مباريات الدور الأول عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدافو دوري المحترفين
قائمة الهدافين – المصدر @SPL


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