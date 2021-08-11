99 حريقًا عبر 16 ولاية في الجزائر

المواطن - متابعة

أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، ‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقًا عبر 16 ولاية.

أماكن الحرائق:

وسُجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقًا، و14 بالطارف، و12 حريقًا بجيجل، ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقًا واحدًا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

قتلى بالعشرات:

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن: إن 42 شخصًا، بينهم 25 عسكريًّا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

وقال ابن عبدالرحمن للتلفزيون الحكومي: إن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، عن وفاة 18 جنديًّا جراء الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة