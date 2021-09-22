تعمل شركة آبل على تطوير تقنية من شأنها المساعدة في تحليل بيانات المستخدم من خلال أجهزة استشعار للكشف عن الاكتئاب والضعف الإدراكي.

خوارزميات:

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن القائمين على التطبيق يعملون على إنشاء خوارزميات يمكنها اكتشاف الاختلافات من خلال تحليل البيانات من أجهزة الاستشعار، التي تقرأ النشاط البدني وأنماط النوم والسلوكيات.

ولفتت الصحيفة أن المشاريع البحثية في مراحلها الأولى وقد لا تدمج هذه الميزة ضمن خدمات الشركة.

دراسة التوتر والاكتئاب:

وتتشارك كل من آبل وشركة Biogen Inc، وجامعة كاليفورنيا، التي تدرس التوتر والقلق والاكتئاب، لتطوير هذه الخاصية.

كما تشترك آبل مع جامعة Duke، التي تعمل معها على تطوير خوارزمية يمكنها اكتشاف التوحد عند الأطفال.

ومن المفترض أنه سيتم استخدام كاميرا iPhone لاكتشاف المرض، والتي ستراقب كيفية تركيز الأطفال الصغار، وعدد مرات تأرجحهم ذهابا وإيابا والأنشطة الأخرى.