قالت شركة آبل الأمريكية إنه سيتم طرح منظومة خرائط فريدة من نوعها في نظام تشغيل iOS 15 الجديد على هواتف آيفون، وذلك بحسب موقع إنغادجيت التقني المتخصص.

خرائط ثلاثية الأبعاد من آبل

وتتميز تلك الخرائط التي سيتم طرحها من شركة آبل على هواتف آيفون، بأنها ستكون منظومة خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد، وعلى سبيل المثال، يمكن من خلالها مشاهدة العاصمة البريطانية لندن، أو مدن نيويورك أو سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس بتقنية 3D.

ومن المقرر أن تُطرح منظومة الخرائط ثلاثية الأبعاد في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن سان دييغو وفيلادلفيا في نهاية العام؛ فيما سيتم تزويدها إلى كندا ومدن مونتريال وتورنتو وفانكوفر العام المقبل.

ويمكن من خلال الخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة، مشاهدة تفاصيل وارتفاعات جميع الأنحاء بالمدينة سواء الطرق الجديدة أو المعالم السياحية وفي كل الأوقات صباحًا ومساءً.

نسخة محسنة مع كار بلاي

ووعدت آبل بتوفير نسخة جديدة محسنة أيضًا متوافقة مع السيارات الذكية وتطبيق كار بلاي، يدعم كافة اتجاهاتك خطوة بخطوة باستخدام تقنيات الواقع المعزز.