تمكن الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال من الفوز على الجار توتنهام بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة آرسنال ضد توتنهام:

وقدم الجانرز الشوط الأول أمام توتنهام بشكل جيد من الناحية الفنية، حيث تمكن اللاعب إيميل روي من إحراز الهدف الأول للمدفعجية بالدقيقة الـ12 بعد تمريرة جيدة من بوكايو ساكا.

وواصل الجانرز، ضغطه الهجومي ليضيف ثاني الأهداف عبر الجابوني أوباميانج في الدقيقة الـ29 بعد عمل جماعي مميز، ثم بالدقيقة الـ33 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث للجانرز بعد عمل فردي رائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، تراجع الجانرز مما منح الفرصة لفريق توتنهام للبحث عن تقليص الفارق وتمكن بالفعل توتنهام من تقليص الفارق عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون بالدقيقة الـ80.

الجانرز يصعد للعاشر:

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز 9 نقاط في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتُختتم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي غدًا الاثنين بلقاء بين كريستال بالاس وبرايتون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وإذا نجح برايتون في الفوز على كريستال بالاس فسوف يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن فريق ليفربول.