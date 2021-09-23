استعاد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، بريقه وذلك بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب فريق إيه إف سي ويمبلدون مساء أمس الأربعاء.

وكانت المباراة بين الجانرز وفريق ويمبلدون قد انتهت بفوز الفريق اللندني بثلاثية دون رد أُحرزت عبر كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت وإيميل سميث روي وإدوارد نيكيتاه حيث أُقيمت على ملعب ” الإمارات” في لندن.

أرتيتا في أمان

وابتعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن خطر الإقالة ولو بشكل مؤقت، وذلك بعد الفوز على فريقي نوريتش سيتي وبيرنلي في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري الإنجليزي مع الفوز على فريق ويمبلدون والعبور لثمن نهائي كأس الرابطة.

وسيخوض فريق آرسنال، مباراة قوية ضد جاره توتنهام هوتسبير مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الإمارات” في لندن.

وسيسعى الجانرز إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب من مراكز الوسط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الجانرز حاليًا في المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط .

آرسنال يُفرط في ويليان

وفي يوم 31 أغسطس الماضي، كان الجانرز قرر فسخ عقده مع البرازيلي ويليان بالتراضي بين الطرفين، لينضم الأخير لصفوف فريق كورينثيانز البرازيلي.

وذكر الموقع الرسمي للجانرز أن فسخ العقد جاء بالتراضي مع اللاعب صاحب الـ33 عامًا بسبب عدم الحاجة الفنية له مع الفريق الكروي الأول بالنادي اللندني.

وأضاف النادي أنه رغم تبقي موسمين في عقد ويليان مع النادي اللندني لكن تم فسخه بالتراضي، لينتقل نجم تشيلسي الإنجليزي السابق لصفوف فريق كورينثيانز.