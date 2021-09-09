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آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان
في جو أسري ومختصر

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان

2021/09/09
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المجتمع, المواطن - جازان
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آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان
المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب رامي يحيى محمد حمدي بزواجه على كريمة أحمد أبو طالب حكمي في جو أسري وبشكل مختصر ، وذلك مساء يوم الأربعاء 1/2/1443 في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالخارش بمحافظة صامطة في جازان.

 

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن
العريس رامي حمدي

جاء ذلك وسط حضور أسري من أهالي العريس والأقارب ، حيث شارك الجميع فرحة العريس ، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي.

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

وعبر العريس رامي حمدي عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من بارك له بالاتصال أو الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

الجدير بالذكر أن الزواج كان مختصراً بين العائلة والأقارب وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل حمدي والعريس رامي حمدي، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن

آل حمدي تحتفل بزواج ابنهم رامي في جازان - المواطن


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