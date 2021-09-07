أبرز أرقام السعودية مع رينارد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مستوى مميزًا، ويطمح في مواصلة التألق خلال مواجهة عمان المرتقبة.

الأخضر يتألق مع رينارد:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 19 مباراة بقيادة رينارد، ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، ويُعد فوز الأخضر على فلسطين بخماسية دون رد في تصفيات كأس العالم، هو الأكبر.

ويُعتبر النجم سالم الدوسري أبرز لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم في حقبة رينارد، حيث إنه الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 8 أهداف، ويطمح في مواصلة التألق وقيادة الأخضر لحصد نقاط مباراة عمان.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

وتشهد قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تواجد 11 لاعبًا من الأخضر سبق أن واجهوا عمان خلال آخر مباراة جمعت المنتخبين نهاية عام 2019 ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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