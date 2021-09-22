تنظم الهيئة العامة للترفيه وتحت عنوان “هي لنا دار.. وحنا لها عمار”، مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة في مختلف المناطق، احتفاء واحتفالًا باليوم الوطني 91 للمملكة.

حفلات غنائية:

ومن المقرر أن تقام حفلات غنائية في جدة والرياض، بحضور المطرب الإماراتي حسين الجسمي، كما يشارك المطرب عبادي الجوهر، والمطربتان أصيل هميم وهدى الفهد في الليالي الغنائية المميزة.

كما تتزين السماء في مختلف المناطق بالألعاب النارية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخُبر، والقصيم، وأبها، والمدينة، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والجوف، والباحة وتبوك.

أضخم عرض جوي:

كما تشهد سماء المملكة عروضًا جوية وبحرية مميزة، تشارك فيها المقاتلات العسكرية والطائرات المدنية، وذلك في العرض الكبير الذي يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ91، وذلك في أضخم عرض جوي بتاريخ السعودية.

الاحتفاء بيوم الوطن:

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.