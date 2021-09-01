أتلتيكو مدريد يُنقذ مسيرة أنطوان جريزمان

المواطن - محمد سمعه

أنقذ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مسيرة اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.

جريزمان عانى مع برشلونة خلال سنتين

وعانى اللاعب الفرنسي كثيرًا مع نادي برشلونة، منذ انضمامه للنادي الكتالوني في صيف 2019 قادمًا من الأتلتيكو، لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع برشلونة.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ30 عامًا عاد مجددًا لملعب ” واندا ميتروبوليتانو” لتمثيل الفريق الكروي الأول بـ الأتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

ولعب جريزمان مع أتلتيكو مدريد من عام 2014 حتى 2019 ونجح خلال الـ 5 سنوات في إحراز 133 هدفًا خلال 257 مباراة، كما قدم 50 تمريرة حاسمة للاعبي الروخي بلانكوس.

تصريح يكشف رد فعل جريزمان بعد رحيله

وفي تصريح صحفي عقب إعلان رحيله عن برشلونة، قال اللاعب الفرنسي: “قدمت كل ما بوسعي بقميص برشلونة، وانزعجت لنهاية فترة تواجدي مع الفريق بشكل مفاجئ”.

وكان برشلونة أراد التفريط في نجم المنتخب الفرنسي بسبب راتبه المرتفع، وعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد بضم ساول نيجويز للبارشا، مقابل انتقال جريزمان لنادي العاصمة الإسبانية.

يذكر أن نجم برشلونة المعار، كان نجح في قيادة منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا بعد الفوز في المباراة النهائية، على المنتخب الكرواتي.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق عن منح القميص رقم 10 للاعبه الشاب أنسو فاتي، وذلك بعد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

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