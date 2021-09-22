احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأجانب، اليوم الأربعاء، بشكل مميز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

أجانب الهلال يحتفلون باليوم الوطني السعودي

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وظهر بعضهم وهو يرتدي الزي السعودي، وعلق قائلًا: “هي لهم دار”.

وظهر في الفيديو خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الكوري جانغ هيون سو، البيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار.

وجاء في التعليق الصوتي على الفيديو: “ما هي غريبة، أنهم عاشوا معنا ولبسوا ملابسنا، وعجبهم إرثنا وتراثنا، وصاروا يعيشون معنا نهضتنا وتطورنا، وأخذوا من طباعنا وعادتنا، لأن وطننا لهم دار وهي لنا دار”.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يواجه الشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الهلال، يوم غد الخميس عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.