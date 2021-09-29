قدم الكاتب أحمد العرفج 4 حلول لمنع شغب الجماهير، وذلك بعد عقوبات لجنة الانضباط على ناديي الاتحاد والنصر بعد إلقاء قارورات المياه في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مقترحات العرفج ؟

وتحدث لـ برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية قائلًا: “أولًا في بريطانيا منعوا دخول زجاجات المياه نهائيًّا وأصبح البديل كوب ورقي، ثانيًا وضع رقم كود على الزجاجة التي يشتريها المشجع في المباريات بالسعودية، لأنه عند شرائها سيتم معرفة رقم التذكرة التابعة للمشجع وعند رميها تُفحص ويُعرف المخالف ثم يُعاقب ولن يتضرر الباقي مثل الجمهور الطيب أو النادي، لأنه من الممكن أن يكون المشجع المشاغب مندسًا بين جماهير الاتحاد وهو يتبع ناد آخر”.

وأضاف: “ثالثًا الصيام المتقطع مفيد للجسد، لنفترض أن المباراة في السابعة مساءً، لا توجد أي مشكلة إذا صام المشجع من السابعة إلى العاشرة مساءً لمدة 3 ساعات حتى نهاية المباراة ثم يشرب ما يريد بعد ذلك من مياه، رابعًا اعتماد الكوب البلاستيكي بدل الزجاجات”.

أرضية مرسول بارك شهدت الواقعة:

جدير بالذكر أن ملعب “مرسول بارك” في الرياض كانت أرضيته شهدت إلقاء مجموعة من قوارير المياه خلال مباراة النصر والاتحاد، التي انتهت بفوز العميد بثلاثية لهدف.