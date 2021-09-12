أحمد حجازي: السداسية دفعة لـ الاتحاد بمشواره الطويل

المواطن - محمد سمعه

أكد المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على أن الفوز على أبها بسداسية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيقدم دفعة معنوية كبيرة للفريق خلال مشواره الطويل ببطولة الدوري.

وغرد حجازي قائلًا اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : ” مباراة فيها مكاسب كثيرة والأهم أنها ستكون دفعة قوية لمشوارنا الطويل في الدوري، الحمد لله”.

مباراة ممتعة من نادي الاتحاد

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، مستوى مميزاً من الناحية الفنية في لقاء أبها، حيث سجل سداسية عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو ومواطنه رومارينيو هدفين وفهد المولد هدف وحمدان الشمراني هدفًا وهارون كمارا هدفًا.

العميد في مواجهة قوية أمام النصر

وسيخوض الاتحاد مباراة قوية ضد فريق النصر مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد في صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، يليه كل من الفيحاء والهلال وضمك في المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد 7 نقاط، أما النصر والرائد خامسًا وسادسًا برصيد ست نقاط.

أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السابع في دوري محمد بن سلمان برصيد خمس نقاط، ويليه كل من الفتح والباطن والفيصلي وأبها في المراكز من الثامن حتى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما ناديا الأهلي والحزم فيحتلان المركزين الـ12 والـ13 برصيد 3 نقاط ونقطتين على الترتيب، أما أندية التعاون والشباب والطائي فتتواجد في المراكز 14 إلى 16 برصيد نقطة لـ التعاون والشباب وبلا أي نقاط لفريق الطائي.

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