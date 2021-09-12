أخضر الطائرة يخسر أمام كوريا الجنوبية بـ افتتاح البطولة الآسيوية

المواطن - واس

خسر المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة ” أخضر الطائرة” أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3 – 0) اليوم على الصالة الرئيسة في تشيبا بورت أرينا في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري .

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25-18)، (25-17)، (25-20).

أخضر الطائرة في مواجهة قوية أمام الصين تايبيه

وسيلعب منتخب الطائرة في ثاني لقاءاته غداً منتخب الصين تايبيه الذي تصدر المجموعة الرابعة بفوزه بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره الكازاخستاني.

المجموعة الرابعة لـ المنتخب السعودي

ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

وكان الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وجه كلمة شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

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