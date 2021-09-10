أخضر الطائرة يصل إلى اليابان

المواطن - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة ” أخضر الطائرة” إلى العاصمة اليابانية “طوكيو” استعدادًا لخوض البطولة الآسيوية الـ 21 التي ستنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر الحالي.

التدريب الأول لـ بعثة أخضر الطائرة في اليابان:

وأدى لاعبي الأخضر أول الحصص التدريبية على صالة فونابشي الرياضية وقبل بداية التمرين ألقى رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي كلمه شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

موعد أول مباراة لـ المنتخب السعودي:

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة يوم الأحد المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة (6:00) صباحاً بتوقيت السعودية ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

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