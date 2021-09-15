المواطن - الرياض

سلط المحامي نايف المرشدي الضوء على أخطاء قد تعرض مُلاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها.



وحذر المرشدي خلال حواره إلى برنامج تواصل على قناة الرسالة، من أن يسمح شخص لآخر بقيادة سيارته دون تفويض عبر أبشر لأن ذلك قد يعرض مالك المركبة لعقوبات جراء مخالفات ارتكابها الشخص الذي قاد السيارة بدون تفويض.

نصيحة مهمة:

كما وجه المحامي نصيحة مهمة لملاك السيارات بالمسارعة في نقل ملكيتها حال بيعها أو إتمام إجراءات التفويض عبر أبشر حال تمكين شخص آخر من استخدامها لتجنب معاقبته على مخالفات لم يرتكبها.

تغليظ العقوبات:

ورأى أن تغليظ العقوبات ساهم في تقليل المخالفات، موضحاً على سبيل المثال أن عقوبة قطع الإشارة تصل إلى 3000 ريال أو الحبس، ما ساهم في الحد من مخالفات قطع الإشارة والمخالفات المرورية عموماً.

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