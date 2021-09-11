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أرامكو تعلن أسعار البنزين و91 يسجل 2.18 ريال
أعلنت الشركة أن بنزين 95 سيكون بـ 2.33 ريال  

أرامكو تعلن أسعار البنزين و91 يسجل 2.18 ريال

2021/09/11
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أرامكو تعلن أسعار البنزين و91 يسجل 2.18 ريال محطة بنزين
المواطن - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين لشهر سبتمبر حيث جاءت كما يلي:

أسعار البنزين: 

سعر بنزين 91: 2.18 ريال.

بنزين 95: 2.33 ريال.

مراجعة أسعار البنزين دوريًّا: 

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.


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