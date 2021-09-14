أرفى توقع 11 شراكة مجتمعية وتنفذ 12 مشروعًا في الشرقية

المواطن - الدمام

نفذت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية نحو 12 برنامجًا ومبادرة، تمثلت في تقديم البرامج العلاجية الصحية والاجتماعية والتأهيلية، استفاد منها أكثر من ألف مستفيد من الجنسين خلال النصف الأول للعام الحالي 2021، فيما وقعت نحو 11 اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لخدمة مصابي التصلب المتعدد في المنطقة الشرقية.

برامج ومبادرات:

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية المكلف، سعد الشهراني، أن الجمعية منذ مطلع عام 2021، وهي حريصة على تقديم البرامج والمبادرات النوعية وإنجاز المشاريع التي تصب في خدمة مصابي التصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة، مشيرة إلى أن البرامج والمبادرات العلاجية والتأهيلية تنوعت حيث نفذت الجمعية العديد من المشاريع والبرامج التي تجاوزت 12 برنامجًا ومشروعًا علاجيًّا وتأهيليًّا لمصابي التصلب المتعدد.

وأضاف، أن هذه البرامج استفاد منها أكثر من ألف مستفيد من الجنسين حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج همس الصديق الافتراضي 31 مستفيدًا، وملتقى تباين الذي ناقش أنواع أمراض التصلب المتعدد وطرق علاجها استفاد منه نحو 159 مستفيدًا، ومشروع نماء تم من خلاله استقطاب وتجديد ٢٨ عضوية، ونحو 36 مستفيدًا شاركوا في برنامج مراس التأهيلي والتدريبي لسوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج وعي 141 مستفيدًا، وبرنامج تحسين الذي أطلق مبادرة طمنا عليك لحصر احتياجات مصابي التصلب المتعدد استفاد منه نحو 201 مستفيد، وبرنامج ناصية شفاء الافتراضي الذي قدم العلاج التأهيلي والاستشارات الطبية من خلال استضافة الأطباء والاختصاصين والاستشاريين، حيث حضره 325 مستفيدًا وشاهده 1218 مستفيدًا عبر منصات الجمعية في اليوتيوب والإنستجرام من المستفيدين والمهتمين، وكذلك إطلاق مشروع أندى التطوعي الذي طرح 105 فرص تطوعية شارك بها 211 متطوعًا ومتطوعة، وتحقيق 4 آلاف و361 ساعة تطوعية، ومشروع نادي مرسى قراءاتي الذي استفاد منه 52 مستفيدًا، وبرنامج بناء الذي قدم العديد من الدورات التدريبية لمنسوبي الجمعية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية.

منحة أرض:

وذكر الشهراني أن أرفى خلال النصف الأول من عام 2021 حصلت على منحة الأرض من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الموافقة على برنامج كفالة مريض.

وبين أنه من خلال مشروع “شارك ” وقعت الجمعية 11 اتفاقية وشراكة مجتمعية مع عدد الجهات الحكومية والأهلية لخدمة مصابي التصلب المتعدد في عدد من المسارات الطبية والاجتماعية والتأهيلية، كما أطلقت الجمعية برنامج” شاور” قدم الاستشارات الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية لنحو 205 مستفيدين ومستفيدات، وكذلك إطلاق مبادرة افهموني عبر البرنامج لتقديم الدعم الاجتماعي الأسري الذي استفاد منه 15 مستفيدًا من مصابي التصلب في المنطقة.

وأكد أن جمعية أرفى تواصل تنفيذ برامجها ومشاريعها العلاجية والتأهيلية لمساندة مصابي التصلب المتعدد، وتسعى إلى أن تكون هذه البرامج نوعية يستفيد منها كل المصابين.

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