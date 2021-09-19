أرقام فريدة لـ الاتحاد بعد ثلاثيته في النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراة مميزة من الناحية الفنية أمس عند مواجهة النصر وفاز عليه بثلاثية لهدف ليحقق أرقامًا فريدة جاءت بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للجولة الثانية على التوالي.

الاتحاد الأكثر تحقيقًا للفوز المتتالي

وأصبح العميد أكثر الفرق تحقيقًا للفوز في 4 جولات متتالية وذلك بعد فوزه على الرائد والفيصلي وأبها والنصر وكان خسر في الجولة الأولى من نادي الفيحاء.

وحقق العميد أيضًا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، لقب أقوى هجوم في الدوري برصيد 14 هدفًا كما أصبح صاحب ثاني أقوى خط دفاع وذلك بعد أن سكنت شباك العميد 4 أهداف فقط، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراة الرائد.

العميد عقدة النصر في الرياض

وأصبح نادي الاتحاد عقدة النصر في الرياض، حيث تمكن العميد في آخر 4 مواسم من الفوز على النصر في الرياض في 3 مباريات، مقابل تعادل وحيد بين الفريقين.

وسيواجه العميد، فريق التعاون في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي مساء الجمعة المقبلة.

وشهدت المباراة، تمكن المصري أحمد حجازي من إيقاف خطورة مهاجمي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر، وذلك عن طريق تشتيت الكرة 9 مرات من لاعبي النصر، وقطع الكرة في 3 مناسبات مع محاولة مراوغة ناجحة منه للاعب أبو بكر وساهمت في صنع خطورة على مرمى النصر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة