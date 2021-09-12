أرقام فريدة لـ رومارينيو بعد سداسية الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين العميد وأبها برصيد 4 أهداف.

رومارينيو يساهم في فوز الاتحاد الكبير

وكان اللاعب البرازيلي تألق وسجل هدفين في شباك أبها في مباراة انتهت بفوز العميد بسداسية مقابل هدف، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ولم يكتف لاعب العميد بهدفيه في أبها، بل تقاسم صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

وسجل رومارينيو مع العميد حتى الآن 6 أهداف ليكون هداف النادي في الموسم الحالي بواقع 3 أهداف في نهائي البطولة العربية ضد الرجاء المغربي و3 أهداف في دوري المحترفين.

رومارينيو الهداف التاريخي على مستوى الأجانب

يذكر أن المهاجم البرازيلي هو الهداف التاريخي لـ الاتحاد على مستوى المحترفين الأجانب برصيد 62 هدفًا في 120 مباراة في مختلف البطولات.

وسيخوض العميد مباراة قوية ضد فريق النصر مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد في صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، يليه كل من الفيحاء والهلال وضمك في المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد 7 نقاط، أما النصر والرائد خامسًا وسادسًا برصيد ست نقاط.

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