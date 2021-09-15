أرقام كورونادو تُقلق النصراويين

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي إيغور كورونادو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل مباراة النصر المقبلة.

كورونادو يتألق

وانضم كورونادو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي قادمًا من الشارقة الإماراتي، وظهر مع الفريق للمرة الأولى في نهائي كأس البطولة العربية، وصنع هدفًا، إلا أن العميد خسر بركلات الترجيح.

ويتصدر كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 أهداف، رغم مشاركته في مباراتين فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز لاعبيه.

كما قدم كورونادو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أمام الخمسة الكبار في الإمارات، حيث لعب ضدهم 24 مباراة، وساهم في تسجيل 27 هدفًا، بعدما أحرز 16 هدفًا وصنع 11 آخرين، ما يؤكد تواجده بقوة في المواجهات الكبيرة والحاسمة؛ ويزيد من قلق المنافسين.

النصر ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ولكنه خاض 3 لقاءات.

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