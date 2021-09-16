أزارو: جاهزون لمواجهة الهلال وهدفنا إسعاد الجماهير

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تحدث مهاجم الاتفاق، المغربي وليد أزارو، عن مواجهة فريقه مساء يوم السبت المقبل أمام الهلال، مؤكدًا أنها مثلها مثل كل المقابلات التي خاضها من قبل.

وقال مهاجم الاتفاق خلال حديثه في المؤتمر الصحفي:” الفريق خلال الأيام الماضية تدرب جيدًا حتى يكون على خير استعداد بمعاونة الجهاز الفني”.

وأضاف أزارو :” الجهاز الفني أعطانا التعليمات التي ستساعدنا بإذن الله لتقديم مباراة متميزة”.

وتابع: “سنبذل كل ما لدينا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهيرنا ونسعدهم بنتيجة لمصلحتنا”.

الاتفاق ضد الهلال:

ويستعد فريق الاتفاق، لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الفتح، الفيحاء، الهلال، الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الأهلي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الشباب، الفيصلي، الباطن وأبها، ثم التعاون والحزم بنقطتين، ويتذيل الطائي الترتيب بدون رصيد.

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