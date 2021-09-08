أسباب تفوق منتخب السعودية ضد عمان

المواطن - مروة نبيل

قدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أداء مميزًا ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2022، ليحصل لاعبو الأخضر على إشادة كبيرة.

الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022:

ولعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على عمان، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

منتخب السعودية يتألق:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “شوت” على قناة SSC بأداء منتخب السعودية، وقال حمد الصنيع: “حصلنا على المهم أمام عمان، وبقي الأهم.. لا يزال هناك الكثير من العمل في انتظار الأخضر، ولكن من السلبيات أنه لم يكن هناك صناعة فرص كثيرة لمنتخبنا”.

وعلق صالح الداود قائلًا: “واجهنا فريق صعب ومنظم والشيء المفرح لنا الفارق في النقاط.. فيما الغنام افتقد للثنائيات خلال أحداث الشوط الثاني بعكس ما كان في الشوط الأول بين سالم الدوسري وياسر الشهراني”.

وتابع عبيدالله العيسى تصريحاته قائلًا: “اعتدنا على منتخب السعودية من رينارد أنه يعتمد على التمريرات القصيرة من الخلف وكان الاعتماد على محمد العويس لإرسال الكرات الطويلة من الخلف”.

وأضاف: “أعتقد من جانب الاستحواذ تفوقنا، الضربات الركنية كانت صداع بالنسبة لنا بسبب التكتل الكثيف”، وعلق فيصل زيد قائلًا: “الثقة أصبحت عالية عند لاعبي منتخب السعودية، وهذا واضح من عمل المدرب رينارد“.

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