قالت البورصة الوطنية في أستراليا NSX، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة سعودية بغرض إنشاء بورصة في السعودية تُعرف باسم KSA Metals and Mining Exchange.

وبحسب وكالة ABN Newswire، فقد قالت شركة NSX المحدودة المالكة للبورصة الوطنية الأسترالية، إن مذكرة التفاهم تشمل مناقشات بشأن إنشاء بورصة منظمة في المملكة، وسوف تسعى إلى تداول مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مع التركيز في البداية على تداول المعادن في المملكة.

الهدف وراء إنشاء بورصة في السعودية

وأضاف التقرير: الهدف الأساسي يتمثل في استكشاف إنشاء بورصة تنظيمية ثانية تتيح للمشاركين تداول المنتجات المالية بما في ذلك الأوراق المالية والسندات والضمانات والمنتجات المتداولة في البورصة والمشتقات والسلع في السعودية، والتركيز الأول سيكون على المنتجات المالية المرتبطة بتداول المعادن، كما تشمل الأهداف الثانوية توسيع المنتجات المالية إلى مجالات أخرى.

وقال جون كرانتزيس، العضو المنتدب لشركة (NSX): نحن متحمسون لهذا المشروع، ونتشرف بأن نحظى بفرصة تطوير بورصة للسلع والأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ويشرفنا أن نوقّع مذكرة التفاهم هذه والتوسع لتقديم خدماتنا في أجزاء أخرى من العالم.