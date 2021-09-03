أسعار النفط تستعد لثاني مكسب أسبوعي

المواطن - متابعة

تتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بعلامات تدل على أن سوق الخام العالمية تضيق إلى جانب ضعف العملة الأمريكية.

النفط اليوم:

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تداولات آسيا، عند 70 دولارًا للبرميل، اليوم الجمعة، فيما برنت عند 73 دولارًا. والخام مرتفع بنحو 2% منذ يوم الجمعة الماضي.

وقد أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع سحبًا أكبر من المتوقع من مخزونات الخام في الفترة التي سبقت الاضطراب الناجم عن إعصار آيدا. من ناحية أخرى، تراجع الدولار، مما جعل السلع الأساسية بما في ذلك النفط الخام أرخص للمشترين في الخارج.

أوبك:

جاء صعود أسعار النفط هذا الأسبوع في وقت قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المضي في إضافة مزيد من الإمدادات، لكن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تأثير الوباء على الطلب على الطاقة. وفي تحركها، أشارت مجموعة أوبك+ إلى انخفاض مخزونات الخام في البلدان المتقدمة والتعافي المتسارع.

وكانت هناك إشارات إيجابية من آسيا أيضًا، مع انتعاش الشراء من مصافي التكرير المستقلة في الصين وتحسن استهلاك البنزين في الهند.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة