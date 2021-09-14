أسعار النفط تسجل ارتفاعًا بحوالي 1%

المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم حوالي واحد في المئة مع استمرار بطء الإنتاج الأمريكي في العودة بعد أسبوعين من ‏ضرب إعصار إيدا ساحل خليج المكسيك.‏

سعر برنت:

فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً 59 سنتاً ، أو 0.8 ٪ ، لتبلغ عند التسوية 73.51 دولاراً ‏للبرميل.‏

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً ، أو 1.1 ٪ ، ليستقر عند 70.45 دولاراً للبرميل.‏

مراجعة توقعات الطلب

وسينصب التركيز الأسبوع المقبل على مراجعات لتوقعات الطلب على النفط للعام 2022 من أوبك ووكالة الطاقة الدولية. وقال مصدران من أوبك+ إن من المرجح أن تعدل أوبك بالخفض توقعاتها يوم الاثنين.

يذكر أنه لا يزال أكثر من ثلثي إنتاج النفط بخليج المكسيك بالولايات المتحدة، أو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ منتصف أغسطس الماضي بسبب إعصار إيدا.

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