أسعار النفط تنخفض 1%

المواطن - واس

سجلت أسعار النفط، انخفاضًا بلغ 1٪، مع توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق إعصار “إيدا” مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.‏

سعر برنت:

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقرر أن تنتهي اليوم منخفضة 42 سنتًا أو 0.6٪ ‏عند 72.99 دولارًا للبرميل.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 71 سنتاً أو 1٪ عند ‏‏68.50 دولاراً.‏

اجتماع أوبك+:

ويوم الاثنين، انخفض برنت 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولار للبرميل. وزاد الخام أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعًا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار “إيدا”.

لكن مصادر أوبك+ قالت: إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي.

وقال مصدر: “أسعار النفط الحالية حول 70 دولارًا جيدة. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميًّا”.

وأوضح مصدر آخر في أوبك+ أنه من “المرجح للغاية” أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميًّا ستتم اعتبارًا من سبتمبر.

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