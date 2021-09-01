أسعار النفط تنخفض 1%

سجلت أسعار النفط، انخفاضًا بلغ 1٪، مع توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق إعصار “إيدا” مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.
سعر برنت:
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقرر أن تنتهي اليوم منخفضة 42 سنتًا أو 0.6٪ عند 72.99 دولارًا للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 71 سنتاً أو 1٪ عند 68.50 دولاراً.
اجتماع أوبك+:
ويوم الاثنين، انخفض برنت 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولار للبرميل. وزاد الخام أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعًا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار “إيدا”.
لكن مصادر أوبك+ قالت: إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي.
وقال مصدر: “أسعار النفط الحالية حول 70 دولارًا جيدة. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميًّا”.
وأوضح مصدر آخر في أوبك+ أنه من “المرجح للغاية” أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميًّا ستتم اعتبارًا من سبتمبر.
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