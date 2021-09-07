أصغر مزارع في مهرجان التمر بدومة الجندل: اكتسبت مهارات التجارة

المواطن - واس

يحرص العديد من المزارعين المشاركين في مهرجانات منطقة الجوف على اصطحاب أبنائهم إلى هذه الفعاليات التي تشهدها المنطقة، ويشاركون فيها ليكتسب الأشبال مهارات التجارة والتسويق، والتعامل مع الزبائن، والتواجد في مثل هذه المناسبات التي تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج المنطقة، في مدرسة مفتوحة لتعلم فنون التجارة والبيع وعرض المنتجات.

قصة سعد العقيل:

ويشارك المزارع سعد سعود العقيل الذي يبلغ من العمر 17 عاما في مهرجان التمر والعسل المقام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل في الجوف.

وأكد العقيل سعادته بهذه المشاركة، حيث سبق أن شارك بعدة مهرجانات سابقة، أولها مهرجان التمور الأول الذي أقيم قبل سبع سنوات, مشيراً إلى أن المشاركة تعطيه الدافع بالاعتماد على النفس، ومقابلة الجمهور ومخاطبتهم والاستفادة من وقت الفراغ .

تشجيع ومشاركة:

وبين العقيل أن والده له الدور الأكبر بتشجيعه في بداياته بالعمل، لافتاً إلى أن كثرة مشاركاته في المهرجانات أكسبته معرفة جميع أنواع التمور التي تعرض بالجوف، ومن أهمها حلوة الجوف، التي يكون عليها الطلب بالدرجة الأولى من قبل المتسوقين، حاثاً الشباب في عمره على المشاركة في المهرجانات إذا سنحت الفرصة، للاعتماد على النفس وإلغاء فكرة (الخجل) التي يتخيلها البعض، لأن العمل والمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات تنمي الثقة والاعتماد على النفس.

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