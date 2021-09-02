أصيل الحربي يوقع لـ بورتيمونينسي البرتغالي لمدة موسمين

المواطن - واس

وقع لاعب الاتحاد وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة أصيل الحربي صاحب الـ 21 عاماً عقداً احترافياً مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي لمدة موسمين.

أصيل الحربي رابع لاعب يحترف في أوروبا

ويعد الحربي رابع لاعب من برنامج الابتعاث الذي يوقع عقداً احترافياً في أوروبا بعد زملائه فراس الغامدي الذي التحق بنادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني، وأصيل عابد الذي وقع لنادي الاتحاد الرياضي مليلية الإسباني وأسامة المبيريك الذي التحق بفريق ليجيا وارسو البولندي.

كيف تم التوقيع ؟

وكانت إدارة النادي البرتغالي قد تابعت الحربي في أثناء بطولة كأس الأبطال الدولية التي خاضها فريق البرنامج مع عدد من الأندية الإسبانية يتصدرهم برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث قامت بمخاطبة إدارة البرنامج وقدمت عرض احترافياً بهدف ضمه للمشاركة في الدوري البرتغالي الممتاز.

الجدير بالذكر أن النادي البرتغالي الذي تأسس عام 1914م احتلّ المركز الرابع عشر في الدوري للموسم الماضي، كما يحمل في سجله تأهله في فترة زمنية سابقة لكأس الاتحاد الأوروبي لمرة واحدة.

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