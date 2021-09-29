شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء أمس، أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية من فئة الأيتام في حفلهم الذي نظموه بمناسبة اليوم الوطني 91 بحضور منسوبات الدار وبعض منسوبي فرع الوزارة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني السعودي ثم تلا أحد أطفال الدار آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قدمت مديرة الدار كلمة ترحيبية بالحضور لتتوالى الفقرات ما بين حوارات وطنية قدمها أطفال الدار وقصائد شعرية تتغنى بالوطن ونبذة تعريفية عم نظام الأسر الصديقة مع عرض تجربة ناجحة لإحدى الأسر في هذا المجال بعدها تجول الحضور في الأركان الشعبية الوطنية التي صاحبت الحفل.

وفي الختام قدم الدكتور الحربي شكره وتقديره للقائمين على الدار لجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحفل الذي وصفه بأنه يجسد مشاعر الحب والولاء في نفوس المشمولين بالرعاية تجاه وطنهم وقيادتهم الرشيدة، مستعرضًا مع الحضور ما يحظى به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض من دعم واهتمام وعناية خاصة من الدولة حفظها الله، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.