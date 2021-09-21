أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تنظم 30 برنامجاً تدريبياً متخصصاً

المواطن - الرياض

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي خلال الربع الأخير من العام الجاري مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة والتي تم تصميمها لتأهيل وتطوير مهارات العاملين بمختلف التخصصات الإعلامية والمجالات ذات العلاقة.

وتتنوع برامج الأكاديمية للربع القادم بين التصميم والمونتاج والتصوير وصناعة المحتوى الإعلامي والتسويق الرقمي وبرامج الإعلام المتخصص والاتصال المؤسسي وغيرها من البرامج التطويرية والشهادات التأهيلية.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبة من المدربين المتخصصين ، وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالأدوات الاحترافية التي يحتاجها العاملين في الحقل الإعلامي وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

وأكدت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بأنه على الراغبين بالانضمام لبرامجها التدريبية زيارة مقرها بمدينة الرياض أو موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa

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