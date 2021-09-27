أكد عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور حامد متولي، أن ماء زمزم قد يكون له آثار مقاومة للسميات التي تفرزها الفطريات والمواد المسرطنة، أي أنه يحارب مرض السرطان.

تأثير ماء زمزم:

وتابع متولي، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أمس الاثنين، أنه ربما يكون لماء زمزم آثار بأنها توقف الإنزيم المكون لهذه السموم، أي لها آثار مقاومة تجعل الإنزيم ينكسر بقوة تكوينه الأيوني.

كما نفى أن يكون ماء زمزم مسببًا للتسمم؛ حيث إنه أحيانًا كان يلاحظ في جوالين ماء زمزم نمو الفطريات من الداخل، وأرجع الخبراء حينها سببها إلى عدم نظافة الجوالين وسوء عملية التعبئة.