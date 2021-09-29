يستضيف برنامج ألف ميل على قناة السعودية الإعلامي والصحفي الكبير محمد التونسي، حيث يتناول مسيرته الصحفية ورؤيته في الصحافة اليوم ومستقبل الصحافة الورقية.

يذكر أن محمد بن فرج بن سعد التونسي هو إعلامي وصحافي سعودي، يشغل منصب المدير العام لمجموعة (MBC) في السعودية منذ سبتمبر 2018.

مسيرة حافلة بالعطاء:

بدأ التونسي حياته العملية محررًا في صحيفة الجزيرة عام 1975 وعُيِّن معيدًا في قسم الإعلام شعبة الصحافة في جامعة الملك سعود بين عامي 1978 و1980، ثم أصبح مراسلًا لصحيفة الجزيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة أعوام، شغل منصب المستشار الإعلامي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بين عامي 1985 و1986.

أصبح مستشارًا إعلاميًّا لوزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، ومديرًا للعلاقات العامة والإعلام في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية من عام 1986 وحتى 1988، شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط وأشرف على الملحق الاقتصادي في الصحيفة بين 1988 و1992، ثم أصبح أول رئيس تحرير لصحيفة الاقتصادية من عام 1992 حتى عام 2002.

تولى بعدها رئاسة تحرير صحيفة إيلاف الإلكترونية حتى عام 2005 الذي عُيّن خلاله في منصب مدير عام قناة الإخبارية السعودية، انتقل بعدها في عام 2008 إلى رئاسة تحرير صحيفة عكاظ حتى عام 2011، ثم شغل منصب مستشار إعلامي في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس التحرير المؤسس لصحيفة الرؤية الإماراتية بين 2012 و2018، ومدير عام شركة آي ميديا للحلول الإعلامية المتكاملة I-media، حتى عُيّن في سبتمبر 2018 مديرًا عامًّا لقنوات MBC في السعودية.