أليوسكي نجم الجولة في تصفيات أوروبا لمونديال 2022

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم النادي الأهلي، إزغيان أليوسكي، بشكل لافت مع منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

أليوسكي نجم الجولة:

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصد أليوسكي لنجومية الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية.

وخطف أليوسكي الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مقدونيا ضد أيسلندا التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وصنع أليوسكي الهدف الأول لمنتخب مقدونيا الأول لكرة القدم الذي سجله داركو فيلكوفسكي عند الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يحرز النجم الأهلاوي الهدف الثاني عند الدقيقة 54.

ويُعد هذا الهدف هو العاشر الذي يسجله النجم الأهلاوي مع منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم خلال 48 مباراة دولية، ويطمح لمواصلة التألق خلال التصفيات.

وتواجد حارس مرمى المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، يان سومر في المركز الثاني خلف النجم الأهلاوي، فيما حل لاعب منتخب أوكرانيا، ميكولا شابارينكو ثالثًا.

منتخب مقدونيا في التصفيات:

ويحتل منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم المركز الرابع في ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الألماني المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم نظيره الروماني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

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