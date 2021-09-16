أمالفيتانو يفتتح أول أهداف الفيصلي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

افتتح رومان أمالفيتانو بهدف أول لصالح الفيصلي في شباك الفيحاء خلال الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلعب مباراة الفيصلي ضد الفيحاء الآن، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الفيصلي:



أحمد الكسار، صالح القمزي، وليد الأحمد، ايغور روسي، حسين سالم، إسماعيل سيلفا، عبدالرحمن الدوسري، هشام فايق، جيليرمي، جونيور تفاريس، رومان أمالفيتانو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى ملائكة، صالح آل عباس، عبدالله الحسن، إسماعيل مطر، رافائيل دا سيلفا، عبدالعزيز آل رشيد، خالد كعبي، عبدالعزيز ظافر، محمد العمري.

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ولكنه خاض 3 لقاءات.

الجدير بالذكر أن الفيصلي لعب ضد الفيحاء 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في تحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتقالي، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

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