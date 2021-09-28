شددت أمانة منطقة الجوف على جميع المقاولين بالمنطقة بالالتزام بمعايير الجودة أثناء تنفيذ المشاريع البلدية، مؤكدة عدم التهاون مع أية ملاحظة يتم رصدها.

وألزمت أمانة الجوف، أحد المقاولين بإعادة سفلتة أجزاء كبيرة من أحد الطرق الرئيسية بمدينة سكاكا، على نفقته الخاصة.

وأوضح أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن إلزام المقاول بإعادة السفلته جاء بعد رصد ضعف في جودة طبقات الأسفلت بحسب الجهات المختصة في الأمانة، وعدم مطابقة المشروع للمواصفات الفنية المعتمدة في العقد الموقع مع المقاول.

وبين المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المقاول سيشرع في تنفيذ عملية إعادة السفلتة، مضيفا أن الأمانة شددت على جميع المقاولين بتطبيق أعلى معايير الجودة، وأنه لن يتم استلام أي مشروع غير مطابق للمواصفات المعتمدة، وذلك بتوجيهات مباشرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.