أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لعدد من التقاطعات لإجراء أعمال التطوير

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة، عن إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، مع شارع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يومًا)، ابتداء من غد الأحد.

#تنوية #أمانة_المنطقة_الشرقية تود تنويه مستخدمي الطريق عن إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبد العزيز مع شارع الملك عبد العزيز بالتنسيق مع إدارة مرور #المنطقة_الشرقية وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يوم)إبتـــــداءاً من يوم الأحد الموافق 05 / صفر/ 1443 هـ pic.twitter.com/MczkK2tiAX — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) September 11, 2021

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

وأشار إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق، مهيبًا بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ وذلك منعًا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة.

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