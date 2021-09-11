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أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لعدد من التقاطعات لإجراء أعمال التطوير
تقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود وشارع الملك عبدالعزيز

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لعدد من التقاطعات لإجراء أعمال التطوير

2021/09/11
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لعدد من التقاطعات لإجراء أعمال التطوير
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة، عن إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، مع شارع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يومًا)، ابتداء من غد الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

وأشار إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق، مهيبًا بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ وذلك منعًا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة.


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