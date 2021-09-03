أمانة الشرقية تنفذ 104 جولات رقابية على المنشآت التجارية بالخفجي

المواطن - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخفجي الأسبوع الماضي 104 جولات رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع ، نتج عنها ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 158 كجم.

تطبيق التدابير الصحية:

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بمدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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