أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعًا مخالفًا للأثاث المنزلي

المواطن - واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعًا مخالفًا بالمعيصم يقوم بتصنيع الأثاث الأسفنجي المنزلي بطريقة غير نظامية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

جهود أمانة العاصمة المقدسة

من جهةٍ أُخرى قامت الأمانة برفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق والقيام بأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمكة المكرمة.

كما نفذت الأمانة أعمال طبقة القاعدة بكمية بلغت ٢١٠٠٠ م٣ في (مخططات ولي العهد ٢-٣) وتنفيذ أعمال القطع الصخري في (طريق المدينة المنورة – طريق الأمير محمد بن سلمان) بمساحة بلغت ٥٠٠٠ م٢.

و تضمَّنت الأعمال تسديد ٤٣٩ بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و٢١٤ بلاغاً للفوانيس المطفأة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ ٥٩٣ عامود إنارة وإصلاح إطفاءات ٤٣٤ فانوساً.

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