نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشاريع تطويرية وخدمية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 700 مليون ريال شملت جميع المجالات التطويرية والخدمية والتنموية وعقود الاستثمار، فيما بلغت مشاريع الحدائق العامة والمساحات الخضراء والتشجير أكثر من 90 مليون ريال.

تحسين الوجه الحضاري:

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن المشاريع تهدف إلى تحسين الوجه الحضاري وإيجاد متنفّسات إضافية لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها، والارتقاء بالعنصر الجمالي والترفيهي وتعزيز جودة الحياة اتساقا مع أهداف الرؤية وسعياً لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وأشار إلى أن الأمانة استثمرت أكثر من 220 مليون ريال لأعمال البنية التحتية التي تسهم في التوسع العمراني ودعم مسارات الحج والعمرة ، إضافة إلى مشاريع تصريف المياه والسيول في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع تحسين المشهد البصري 25 مليون ريال ، ومشاريع تأهيل الأنفاق بلغت 170 مليون ريال ، ومشاريع تنفيذ شبكات الإنارة وتصريف السيول 30 مليون ريال.

فرص استثمارية:

وكذلك مشاريع دعم مخصصات المنح وإيصال الخدمات لها بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون ريال، وأضاف أن الأمانة عملت عددا من الفرص الاستثمارية واتفاقيات الشراكة مع عدد من القطاعات الخاصة إيماناً بأهميتها ودورها في التنمية والتطوير، ومن تلك الاتفاقيات التسوية مع شركة الاتصالات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 400 مليون ريال وتهدف إلى رفع مستوى التنسيق في هذا الجانب وتحويل العاصمة المقدسة إلى مدينة رقمية والاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع المناطق التابعة لها ، والتوسع في تنفيذ أبراج الاتصالات والبنى التحتية والإسهام في بناء قاعدة بيات متكاملة وتقديم خدمات تقنية بكفاءة عالية من خلال دعم المشاريع.