أمانة القصيم تباشر تطوير تقاطع طريق الملك سلمان ببريدة

المواطن - بريدة

بدأت أمانة منطقة القصيم أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير تقاطعات الطريق عبر تطبيق المخطط الاستراتيجي للنقل لمدينة بريدة والهادفة إلى تسهيل الحركة والحد من الاختناقات المرورية.

أهمية طريق الملك سلمان

ويعد هذا الطريق من الطرق المهمة والحيوية بمدينة بريدة، إذ سيسهم المشروع في إيجاد الحلول المرورية، تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطعات التي تقع على هذا الطريق، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

حركة مرورية حرة وانسيابية

كما يهدف المشروع إلى توفير حركة مرورية حرّة وانسيابية على طريق الملك سلمان “غربًا – شرقًا”، الذي يرتبط بعدة طرق، لتصبح الحركة فيه انسيابية وسهلة.

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