أمانة جدة تزيل مخالفات بمساحة 32596م2 في نطاق بلدية بريمان

المواطن - واس

أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية بريمان خلال جولاتها في رصد المخالفات الأسبوع الماضي، احداثات بحي “الأجواد” على مساحة 32596 متراً مربعاً، كما شملت الجهود رفع وإزالة مخلفات بناء من 17 موقعاً بأحياء “الأجواد والريان والكوثر”.

جهود أمانة جدة في إزالة المخلفات

وأوضحت الأمانة أن المخالفات البلدية شملت متابعة إزالة 19 من “الأحواش” والغرف المخالفة ، وإزالة مخلفات في أحياء “الأجواد والكوثر والريان” على مساحة إجمالية قدرت بـ 9550 متراً مربعاً ، وذلك في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري في أحياء شرق جدة .

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