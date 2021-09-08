أمر سلبي يضرب النصر حال انسحاب تراكتور

المواطن ـ إسلام البشبيشي

توسعت أزمة مباراة النصر السعودي أمام تراكتور الإيراني، في دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، حيث طالب الأخير بالانسحاب من البطولة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

تراكتور يطلب التأجيل:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم نادي تراكتور الإيراني، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراته ضد النصر أو الموافقة على انسحابه من دوري أبطال آسيا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما صعد الفريق الإيراني كأفضل ثانٍ من المجموعة الثانية، حيث حصد 10 نقاط.

ماذا سيحدث في حالة انسحاب تراكتور أمام النصر؟ :

مع إقامة مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة من مباراة واحدة فقط، فإن انسحاب تراكتور سيكون في صالح النصر.

وفي حالة انسحاب تراكتور رسميًّا من المباراة، سيتأهل النصر إلى دور الثمانية دون أن يلعب.

أمر سلبي يضرب النصر:

بالرغم من أن نادي النصر سيحصل على بطاقة التأهل بدون عناء المواجهة أمام نادي تراكتور، إلا أن هناك أمرًا سلبيًّا سيعاني منه الفريق حال انسحاب النادي الإيراني من مواجهته في دوري أبطال آسيا.

الأمر السلبي سيكون من الناحية الفنية للفريق، حيث سيظل نادي النصر لمدة 23 يومًا بلا مباريات رسمية؛ ثم يدخل على مواجهة شرسة أمام الاتحاد يوم السبت الموافق 18/ 9، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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