نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.