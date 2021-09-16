أمطار رعدية على عسير حتى الثامنة مساء

المواطن - عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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