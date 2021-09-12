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أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية في 4 مناطق
تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية في 4 مناطق

2021/09/12
الساعة 8:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية في 4 مناطق
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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