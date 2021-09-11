أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

هطول أمطار رعدية:

وتشمل الحالة- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي:

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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