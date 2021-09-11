أمطار غزيرة على السيل الكبير الآن

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على السيل الكبير في مكة المكرمة اليوم السبت فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار الخير والبركة.

امطار غزيرة على السيل الكبير الآن#الطايف_الان

تصوير العضو منصور المطرفي pic.twitter.com/c0NH6OeKMu — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) September 11, 2021

أمطار وبرد على السيل الكبير

وأظهر الفيديو تزاحم المركبات وحدوث ربكة في المرور فيما تدنى مستوى الرؤية الأفقية إلى حد كبير مع استمرار هطول الأمطار المصحوبة بزخات البرد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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